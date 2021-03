Amici di Maria, Sangiovanni è disco d’Oro con “Lady”: Madame lo commenta dopo Sanremo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Sangiovanni, attuale concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha conquistato il disco d’Oro con il suo singolo “Lady”. Tra gli estimatori del trapper c’è anche Madame appena tornata a casa dopo la sua prima esperienza sul palcoscenico di Sanremo 2021. Amici 20, Sangiovanni è disco d’Oro: Madame commenta “Lady” è il secondo inedito pubblicato durante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 8 marzo 2021), attuale concorrente didiDe Filippi, ha conquistato ilcon il suo singolo “”. Tra gli estimatori del trapper c’è ancheappena tornata a casala sua prima esperienza sul palcoscenico di20,” è il secondo inedito pubblicato durante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

