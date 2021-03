The Pale Blue Eye: Christian Bale in un thriller con Edgar Allan Poe. Netflix si occuperà della distribuzione (Di domenica 7 marzo 2021) Il nuovo film con protagonista Christian Bale uscirà sulla piattaforma streaming Netflix. Finalmente, dopo tanti dubbi e incertezze, Scott Cooper firma un accordo con il colosso americano per la distribuzione gloBale di The Pale Blue Eye. Il film di Cooper non è l'unica «vittoria» di Netflix, che nei giorni scorsi ha acquisito anche Operation Mincemeat con Colin Firth, e The Ice Road con Liam Neeson The Pale Blue Eye: su Netflix il nuovo film con Christian Bale in un horror di Scott Cooper Cooper non è la prima volta che firma con Netflix, infatti, molti altri suoi film sono stati distribuiti in streaming. Rivedremo Christian ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Il nuovo film con protagonistauscirà sulla piattaforma streaming. Finalmente, dopo tanti dubbi e incertezze, Scott Cooper firma un accordo con il colosso americano per laglodi TheEye. Il film di Cooper non è l'unica «vittoria» di, che nei giorni scorsi ha acquisito anche Operation Mincemeat con Colin Firth, e The Ice Road con Liam Neeson TheEye: suil nuovo film conin un horror di Scott Cooper Cooper non è la prima volta che firma con, infatti, molti altri suoi film sono stati distribuiti in streaming. Rivedremo...

