Roma, Fonseca felice: “Stiamo bene fisicamente. Soddisfatto di Pellegrini” (Di domenica 7 marzo 2021) La Roma continua la sua corsa per la lotta Champions. I giallorossi danno seguito alla vittoria contro la Fiorentina, superando anche il Genoa per 1-0. Attualmente la formazione capitolina è in quarta posizione, appena davanti all'Atalanta.LE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca si mostra Soddisfatto per il risultato e la condotta di gara della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra. Mi aspettavo una formazione che pressava alto ed è stato difficile sicuramente nel primo tempo. Abbiamo fatto girare la palla lentamente ed abbiamo vinto bene. La squadra sta bene, abbiamo qualche giocatore più stanco ma Stiamo bene fisicamente. Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, siamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Lacontinua la sua corsa per la lotta Champions. I giallorossi danno seguito alla vittoria contro la Fiorentina, superando anche il Genoa per 1-0. Attualmente la formazione capitolina è in quarta posizione, appena davanti all'Atalanta.LE PAROLE DIIl tecnico Paulosi mostraper il risultato e la condotta di gara della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra. Mi aspettavo una formazione che pressava alto ed è stato difficile sicuramente nel primo tempo. Abbiamo fatto girare la palla lentamente ed abbiamo vinto. La squadra sta, abbiamo qualche giocatore più stanco ma. Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, siamo ...

Advertising

Fantacalcio : Roma, Fonseca: 'Ecco le ultime sul recupero di Dzeko' - ansa_lazio : Roma: Fonseca 'Stiamo bene, gestiti i giocatori stanchi' - RepAsRoma : Roma, Fonseca: 'Poco brillanti, ma bravi a non rischiare nulla' - ItaSportPress : Roma, Fonseca felice: 'Stiamo bene fisicamente. Soddisfatto di Pellegrini' - - rog3rismo : Fantastici certi utenti del Roma Twitter che invece di unire: - Fonseca out vs chi non lo dice - Mancini vs Pellegr… -