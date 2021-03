Maneskin: "Le lacrime di gioia a Sanremo? Siamo umani, non automi. Per secondo posto a XFactor nessuna rivalsa" (Di domenica 7 marzo 2021) “Se si crede in quello che si fa, bisogna andare dritti per la proprio strada”. A parlare sono i Maneskin dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, aggiungendo che “non c’è nessun senso di rivincita o di rivalsa rispetto al secondo posto di X Factor. L’abbiamo ampiamento superato, in quattro anni Siamo soddisfatti del nostro percorso”. Dopo la proclamazione, la giovane band ha liberato la loro gioia con pianti liberatori. Particolare emozione da parte di Damiano. “Spesso si pensa che Siamo degli automi che suonano e basta, ma Siamo esseri umani come gli altri, che provano emozioni. Erano lacrime di gioia: in quel momento ci ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “Se si crede in quello che si fa, bisogna andare dritti per la proprio strada”. A parlare sono idopo la vittoria al Festival dicon il brano Zitti e buoni, aggiungendo che “non c’è nessun senso di rivincita o dirispetto aldi X Factor. L’abbiamo ampiamento superato, in quattro annisoddisfatti del nostro percorso”. Dopo la proclamazione, la giovane band ha liberato la lorocon pianti liberatori. Particolare emozione da parte di Damiano. “Spesso si pensa chedegliche suonano e basta, maessericome gli altri, che provano emozioni. Eranodi: in quel momento ci ...

Advertising

repubblica : La proclamazione dei vincitori: festa sul palco dell'Ariston - repubblica : Le lacrime di Damiano dei Maneskin: “Abbiamo cambiato le regole” - RaiNews : Il rock dei Maneskin con il brano Zitti e buoni trionfa nella 71/a edizione del Festival di Sanremo - fucking_alone_ : RT @onlyth3br4ve: Damiano con le lacrime agli occhi che non sapeva che fare, Victoria che non stava ferma e diceva le peggio cose, Ethan co… - marikatpwk : RT @onlyth3br4ve: Damiano con le lacrime agli occhi che non sapeva che fare, Victoria che non stava ferma e diceva le peggio cose, Ethan co… -