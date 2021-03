Malore sul Monte Valinis | uomo recuperato dall’elisoccorso

(Di domenica 7 marzo 2021) Un escursionista di 59 anni è stato soccorso tra le 12.30 e le 14.30 presso ilregionale a seguito di un. L’, di Fontanafredda, si trovava assieme alla moglie e ad altri escursionisti quando si è sentito male. I compagni di escursione gli hanno praticato il massaggio cardiaco guidati al telefono dalla Sores finché non è arrivato l’elicottero. Nel frattempo le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino si sono movimentate a piedi per raggiungere la quota di circa 700 metri dove l’si trovava e dar supporto all’elisoccorso. L’elicottero ha potuto sbarcare l’equipe medico tecnica nelle vicinanze e recuperare a bordo la persona che nel frattempo era nuovamente cosciente ma comunque in serie ...

