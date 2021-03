Il lungo inverno addosso (Di domenica 7 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 6 Marzo 2021 Udine “… io, prima avevo una vita che ora pare non sia più mia ma di un manipolo di uomini che possono decidere cosa farne. Questa che loro mi costringono a vivere non è vita, è semplicemente una “forma” un prototipo di vita a cui non solo io siamo destinati a vivere….. è semplicemente una violazione di un “ fondamentale”! E’ martellante ogni giorno a tutte le ore, senza tregua, il messaggio di questi saggi da strapazzo, come una goccia che cadendo su un macigno alla fine lo passerà da parte a parte …” Non è finito l’inverno addosso, l’impennata del vento gelido dello stillicidio giornaliero come un bollettino di guerra, dei morti e dei contagi è un’aggressione. E’ l’inizio del 2020 pur essendo il 2021, quando è iniziato tutto, era il preludio di un mutamento, è ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 6 Marzo 2021 Udine “… io, prima avevo una vita che ora pare non sia più mia ma di un manipolo di uomini che possono decidere cosa farne. Questa che loro mi costringono a vivere non è vita, è semplicemente una “forma” un prototipo di vita a cui non solo io siamo destinati a vivere….. è semplicemente una violazione di un “ fondamentale”! E’ martellante ogni giorno a tutte le ore, senza tregua, il messaggio di questi saggi da strapazzo, come una goccia che cadendo su un macigno alla fine lo passerà da parte a parte …” Non è finito l’, l’impennata del vento gelido dello stillicidio giornaliero come un bollettino di guerra, dei morti e dei contagi è un’aggressione. E’ l’inizio del 2020 pur essendo il 2021, quando è iniziato tutto, era il preludio di un mutamento, è ...

