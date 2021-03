Gf Vip 5 | Cecilia Capriotti si candida per partecipare ad un programma di Maria De Filippi

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 marzo 2021) A distanza da qualche giorno dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5 – in cui abbiamo visto trionfare l’influencer milanese Tommaso Zorzi –, una delle concorrenti più esuberanti del game-show di Canale 5 ha voluto dire la sua in merito alla vittoria e al rapporto mantenuto una volta fuori dalla casa, con il resto dei vipponi in gioco. Lo ha fatto senza peli sulla lingua, come sempre, ai microfoni di Non Succederà Più, il format seguitissimo di Radio Radio pilotato da Giada Di Miceli. Ecco come se la passa, la showgirl, adesso che si sono spenti i riflettori di Cinecittà: Mi sento bene. Devo dire la verità, in casa è stata una bellissima esperienza. Fuori invece, a Milano un po’ stressante, due dirette a settimana sono state un po’ sentite. Adesso che è finito tutto però un po’ di malinconia c’è anche se con molti compagni di ...