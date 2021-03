Donna, tutto l’odio social è per te (Di domenica 7 marzo 2021) (di Nadia Somma, consigliera nazionale D.i.Re) Se le donne sono sottorappresentate nei ruoli apicali, cancellate dal linguaggio, sono meno occupate e hanno redditi e salari più bassi, in una cosa conquistano il podio: nell’odio online, straordinario campione della misoginia alla quale sia uomini che donne sono educati e nutriti fin dalla nascita. Stereotipi sessisti e pregiudizi contribuiscono a una progressiva spersonalizzazione eppoi deumanizzazione delle donne. Perché tra i soggetti deumanizzati su cui si scaglia l’odio social, le donne sono le più colpite tra altri bersagli come omosessuali, immigrati, ebrei. “Al gentil sesso” così come viene definito dall’ipocrita retorica paternalistica, sono rivolte in realtà ben poche gentilezze. In Italia, il 49% dei tweet riguardano messaggi di odio contro le donne. È il risultato del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) (di Nadia Somma, consigliera nazionale D.i.Re) Se le donne sono sottorappresentate nei ruoli apicali, cancellate dal linguaggio, sono meno occupate e hanno redditi e salari più bassi, in una cosa conquistano il podio: nelonline, straordinario campione della misoginia alla quale sia uomini che donne sono educati e nutriti fin dalla nascita. Stereotipi sessisti e pregiudizi contribuiscono a una progressiva spersonalizzazione eppoi deumanizzazione delle donne. Perché tra i soggetti deumanizzati su cui si scaglia, le donne sono le più colpite tra altri bersagli come omosessuali, immigrati, ebrei. “Al gentil sesso” così come viene definito dall’ipocrita retorica paternalistica, sono rivolte in realtà ben poche gentilezze. In Italia, il 49% dei tweet riguardano messaggi di odio contro le donne. È il risultato del ...

