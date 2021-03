Amici, Leonardo fa coming out: “tutti sapevano tutto ma loro no” (Di domenica 7 marzo 2021) Ad ‘Amici di Maria De Filippi’, il cantante Leonardo Lamacchia ha scritto e letto una lettera in cui fa coming out. ‘Amici’ Il cantante Leonardo Lamacchia ha fatto coming outNella puntata di “Amici di Maria De Filippi” la conduttrice, Maria De Filippi, ha dato un diario in cui potevano scrivere tutto quello che volevano. Non avevano un argomento preciso: potevano parlare della loro famiglia, della loro vita, di amore, di quello che vogliono diventare e fare. LEGGI ANCHE—>VERISSIMO: ROSALINDA E DAYANE TENSIONE DIETRO LE QUINTE, L’INDESCRIZIONE Il cantante Leonardo Lamacchia ha voluto parlare di un argomento molto intimo ed ha voluto scrivere del suo coming out, ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 marzo 2021) Ad ‘di Maria De Filippi’, il cantanteLamacchia ha scritto e letto una lettera in cui faout. ‘’ Il cantanteLamacchia ha fattooutNella puntata di “di Maria De Filippi” la conduttrice, Maria De Filippi, ha dato un diario in cui potevano scriverequello che volevano. Non avevano un argomento preciso: potevano parlare dellafamiglia, dellavita, di amore, di quello che vogliono diventare e fare. LEGGI ANCHE—>VERISSIMO: ROSALINDA E DAYANE TENSIONE DIETRO LE QUINTE, L’INDESCRIZIONE Il cantanteLamacchia ha voluto parlare di un argomento molto intimo ed ha voluto scrivere del suoout, ...

IsaGrassano : Leonardo #Sinisgalli: maratona poetica il 9 marzo per i 113 anni dalla sua nascita ci sono anche io tra i sessanta… - Nyves18 : RT @frenchlady87: @SpotifyItaly Perché non trovo neanche una canzone di Leonardo Lamacchia in una delle vostre playlist (per esempio Genera… - hugmexidols : RT @frenchlady87: @SpotifyItaly Perché non trovo neanche una canzone di Leonardo Lamacchia in una delle vostre playlist (per esempio Genera… - _Lou91 : RT @chanvndIerbong: Sto recuperando Amici Special su Prime Video e il diario di Leonardo ?????????????? sto piangendo ???????????? #Amici20 - unatipaacaso__ : #AMICI20 Classifica amici ???? 1 giulia-sangiovanni 10?? 2 raffaele 9?? 3 serena e tommaso 8?? 4alessandro 7.50?? 4 tan… -