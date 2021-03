Verona, Juric: “Con il Milan servirà la partita perfetta. Ho un debole per Pioli” (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan Juric, mister dell'Hellas Verona ha presentato in conferenza stampa il big match di domani che vedrà i veneti sfidare il Milan di Pioli, rabbioso dopo il pareggio ottenuto contro l'Udinese: "Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si difende molto bene. A me il Milan piace molto, in particolare per la scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti fa venire voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Col Milan servirà la partita perfetta. Voglio vedere continuità, spero che i ragazzi non si ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan, mister dell'Hellasha presentato in conferenza stampa il big match di domani che vedrà i veneti sfidare ildi, rabbioso dopo il pareggio ottenuto contro l'Udinese: "Ilha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si difende molto bene. A me ilpiace molto, in particolare per la scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho unper, è uno che ti fa venire voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Colla. Voglio vedere continuità, spero che i ragazzi non si ...

