Ultime Notizie Roma del 06-03-2021 ore 15:10 (Di sabato 6 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale sabato 6 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in vigore fino al 6 aprile il nuovo dpcm anti-covid da lunedì cambieranno i colori di alcune zone territoriali in rosso la Campania e la Romagna Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione bianca la Sardegna con il test obbligatori alla tu però intanto quota 1 le reti medio Nazionale Oltre 3 milioni di contagi da inizio pandemia è polemica sul blocco dell’export di Vaccini da parte dell’unione dopo lo strappa l’invio di 250000 dosi di astrazeneca Australia protesta lo Canberra e Londra a Bruxelles che in un mese ha provato 174 richieste di autorizzazione all’export di vaccini verso 30 paesi torno a ribadire che gli impegni con l’Unione Europea vanno onorati di Francesco in Iraq l’ostilità l’estremismo e la violenza sono tradimenti della religione e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 marzo 2021)dailynews radiogiornale sabato 6 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in vigore fino al 6 aprile il nuovo dpcm anti-covid da lunedì cambieranno i colori di alcune zone territoriali in rosso la Campania e lagna Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione bianca la Sardegna con il test obbligatori alla tu però intanto quota 1 le reti medio Nazionale Oltre 3 milioni di contagi da inizio pandemia è polemica sul blocco dell’export di Vaccini da parte dell’unione dopo lo strappa l’invio di 250000 dosi di astrazeneca Australia protesta lo Canberra e Londra a Bruxelles che in un mese ha provato 174 richieste di autorizzazione all’export di vaccini verso 30 paesi torno a ribadire che gli impegni con l’Unione Europea vanno onorati di Francesco in Iraq l’ostilità l’estremismo e la violenza sono tradimenti della religione e ...

