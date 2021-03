Sanremo 2021, quarta serata: le pagelle di Michele Monina (Di sabato 6 marzo 2021) AMADEUS 3 Da un certo punto di vista potrei quasi dire che mi fa tenerezza, perché è evidente che per chi è in genere abituato a mietere successi, prendere in faccia un muro bello duro e pure a alta velocità. Verrebbe da fargli, per dirla con Madame, coccoline, perché il periodo è davvero di merda, le cose era destino forse andassero male, ma lui, niente, è voluto andarlo a provare sulla sua pelle, solo che alla fine il pelle che glielo ha certificato è quella che difficilmente vede la luce del sole. Anzi, chissà se esiste lo sbiancamento anale anche per certe bruciature come questa. PSAver rovinato un momento magico come la presenza di Enzo Avitabile su quel palco ti deve essere imputato come colpa nel giorno del giudizio, e aver affidato alla Amoroso Ivano Fossati ti deve essere imputato come colpa da un tribunale militare. FIORELLO 3 Capita l’aria che tira, Fiorello ha ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 marzo 2021) AMADEUS 3 Da un certo punto di vista potrei quasi dire che mi fa tenerezza, perché è evidente che per chi è in genere abituato a mietere successi, prendere in faccia un muro bello duro e pure a alta velocità. Verrebbe da fargli, per dirla con Madame, coccoline, perché il periodo è davvero di merda, le cose era destino forse andassero male, ma lui, niente, è voluto andarlo a provare sulla sua pelle, solo che alla fine il pelle che glielo ha certificato è quella che difficilmente vede la luce del sole. Anzi, chissà se esiste lo sbiancamento anale anche per certe bruciature come questa. PSAver rovinato un momento magico come la presenza di Enzo Avitabile su quel palco ti deve essere imputato come colpa nel giorno del giudizio, e aver affidato alla Amoroso Ivano Fossati ti deve essere imputato come colpa da un tribunale militare. FIORELLO 3 Capita l’aria che tira, Fiorello ha ...

