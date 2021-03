Sanremo 2021, Orietta Berti il video virale: “Vorrei fare un duetto con Ermal Metal e i Naziskin” (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 procede, siamo arrivati all’ultimo attesissimo appuntamento: la finale. I cantanti stanno rilasciando svariate interviste alla stampa, tra cui Orietta Berti. Orietta Berti, icona di stile e amatissima in questa 71esima edizione del Festival della canzone italiana si è lasciata andare ad alcuni commenti sui suoi colleghi durante un’intervista al “La Vita in Diretta“. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 marzo 2021)procede, siamo arrivati all’ultimo attesissimo appuntamento: la finale. I cantanti stanno rilasciando svariate interviste alla stampa, tra cui, icona di stile e amatissima in questa 71esima edizione del Festival della canzone italiana si è lasciata andare ad alcuni commenti sui suoi colleghi durante un’intervista al “La Vita in Diretta“. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

