Pomezia | brutto incidente | camion si ribalta in curva e finisce su un “fianco” FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021)pochi minuti fa alungo Via della Solfarata, strada che mette in collegamento, tra gli altri, la zona cittadina a Santa Palomba. Un, in circostanze ancora da chiarire, si è semi-to finendo su un “”. Sul posto è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.