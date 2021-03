Omicidio Cerciello Rega, chiesto l’ergastolo per i due ragazzi americani accusati di aver ucciso il carabiniere (Di sabato 6 marzo 2021) Carcere a vita per Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth: è questa la richiesta del pm Maria Sabina Calabretta per i due ragazzi americani accusati dell’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio 2019 a Roma. Il pubblico ministero, all’inizio di una requisitoria durata circa quattro ore, ha ricordato i “fatti gravi” e la “grave ingiustizia che è stata commessa contro un uomo buono, che stava lavorando” nel corso della colluttazione del quartiere Prati. L’obiettivo dell’accusa, secondo il sostituto procuratore, è “dimostrare che Mario Cerciello Rega è stato ucciso da due assassini che volevano passare la serata e per questo avevano cercato della cocaina”. Si è trattato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Carcere a vita per Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth: è questa la richiesta del pm Maria Sabina Calabretta per i duedell’del vicebrigadiere dei carabinieri Marioil 26 luglio 2019 a Roma. Il pubblico ministero, all’inizio di una requisitoria durata circa quattro ore, ha ricordato i “fatti gravi” e la “grave ingiustizia che è stata commessa contro un uomo buono, che stava lavorando” nel corso della colluttazione del quartiere Prati. L’obiettivo dell’accusa, secondo il sostituto procuratore, è “dimostrare che Marioè statoda due assassini che volevano passare la serata e per questo avevano cercato della cocaina”. Si è trattato di ...

