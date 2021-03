Musify | piattaforma made in Napoli per il Festival di Sanremo

(Di sabato 6 marzo 2021)creata da una startup napoletana, gioca con. In occasione dele’ stato lanciato un quiz con le 34 canzoni in gara nella 71esima edizione. Per scalare la classifica dibisogna essere tra i piu’ veloci nell’indovinare il brano nei 10 secondi di ascolto messi a disposizione: l’utente puo’ scegliere tra 4 risposte. Obiettivo della nuovae’ creare fan engagement, far crescere il traffico streaming degli artisti e promuovere gli eventi live mettendo in connessione musicisti, etichette, radio,, e blogger, con il proprio pubblico, grazie all’elemento della gamification. Bastera’ creare in pochi istanti un quiz personalizzato importando da Spotify una playlist, o crearne una , condividerlo e far giocare i fan. ...

Advertising

GoldelNapoli : Musify, piattaforma napoletana gioca col Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Musify piattaforma

Agenzia ANSA

creata da una startup napoletana, gioca con Sanremo. In occasione del festival è stato lanciato un quiz con le 34 canzoni in gara nella 71esima edizione. Per scalare la classifica ...creata da una startup napoletana, gioca con Sanremo. In occasione del festival è stato lanciato un quiz con le 34 canzoni in gara nella 71esima edizione. Per scalare la classifica ...Musify, piattaforma creata da una startup napoletana, gioca con Sanremo. In occasione del festival è stato lanciato un quiz con le 34 canzoni in gara nella 71esima edizione. (ANSA) ...Per celebrare l'8 marzo 2021, Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione Culturale Terre di ... Un Docufilm sul Vesuvio, colosso della cultura napoletana. Domenica 7 marzo 2021, alle ore 16:3 ...