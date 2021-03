Grillo | ' Mi candido alla segreteria del Pd Zingaretti? Una buona persona'

Advertising

HuffPostItalia : Beppe Grillo: 'Mi candido segretario del Pd' - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Sicuri che sia una 'provocazione'? Lui e la #Srl di provocazione in provocazione han messo le mani sull'Italia...E ora C… - Miti_Vigliero : Sicuri che sia una 'provocazione'? Lui e la #Srl di provocazione in provocazione han messo le mani sull'Italia...E… - fisco24_info : Pd, Beppe Grillo: 'Mi candido a segretario...': Il garante M5S: Zingaretti si dimette perché è 'una buona persona,… - pborghilivorno : #grillini #democratici Beppe Grillo: 'Mi candido segretario del Pd' -

'Facciamo un progetto in comune, mettete nel vostro simbolo il 2050', dice. In un lungo post Beppefa il punto sulla situazione politica. Lanciando anche la provocazione della sua ...... ne usciremo in un modo straordinario e io vengo li, metto a disposizione i progetti sarà tutto diverso nel futuro, sarà come progettare un agricoltore fra dieci anni', aggiungeNicola Zingaretti si dimette? E allora Beppe Grillo si candida alla segreteria del Pd. Il garante del Movimento 5 Stelle dedica un lungo post alla situazione politica e, con una provocazione, lancia a ...Beppe Grillo si candida alla segreteria del Pd. Con un video sul suo blog il Garante del Movimento 5 stelle ricorda la sua iscrizione al Pd, avvenuta nel 2009 ad Arzachena (comune della Gallura, ...