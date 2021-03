Fece a pezzi la mamma Ora la scoperta horror | uccise pure il figlio di 3 anni

(Di sabato 6 marzo 2021) Gabriele Laganà Le indagini della Squadra mobile di Genova hanno fatto luce su un doppio dramma familiare. La donna era già in carcere per aver sezionato il cadavere della madre Sembrava che il destino si fosse accanito contro Giulia Stanganini, una donna di 37di Genova. Nel giro di pochi mesi, infatti, la giovane aveva perso ildi appena 3, deceduto per cause naturali, e poi anche la, suicidatasi pochi mesi dopo il decesso del piccolo. Ed invece, a quanto pare, sulle due morti ci sarebbe un legame. Le due tragedie dai contorni oscuri avvenute nella stessa famiglia avevano convinto la procura di Genova a scavare nella vita della donna. E il lavoro investigativo avrebbe portato alla luce una sconvolgente realtà. A spegnere le due innocenti vite sarebbe stata proprio Giulia. E così ...

Advertising

infoitinterno : Genova, uccise e fece a pezzi la madre: accusata anche della morte del figlio - primocanale : Fece a pezzi la madre, accusata anche dell'omicidio del figlio - infoitinterno : Donna fece a pezzi la madre La nuova accusa: soffocò il figlio - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Genova, fece a pezzi il corpo della madre: ora è accusata di aver ucciso anche il figlio di 3 anni - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Fece a pezzi la mamma, ora è accusata di aver ucciso il figlio di tre anni -… -

Ultime Notizie dalla rete : Fece pezzi

Agenzia ANSA

Per il gip la 63enne si sarebbe suicidata. Ma la procura annuncia:. faremo appello, l'ha uccisa...in cui a più riprese sono emersi rapporti tradi politica e malavita e che ora vedono un pentito tirare in ballo la stessa presidente di Fratelli d'Italia , sostenendo che nel 2013avere ...In testa c’è ancora Ermal Meta, il quinto posto assegnatogli dalla sala stampa stasera non basta a fagli perdere la vetta in favore di Willie Peyote, che però guadagna il secondo posto diventando il n ...Il maremmano non ha lo stesso istinto predatorio di altre razze di cani, la sua indole è quella del protettore. Ma basta un tozzo secco lasciato per terra e inizia un vero ...