"La crescita esponenziale dei casi di Covid si è Innescata ed ormai è davvero tardi per agire. Si doveva intervenire un mese fa, quando tanti esperti indicavano una ripresa dei contagi e in quel momento era necessario agire portando tutta l'Italia in zona arancione. Vedremo per almeno due settimane una crescita dei nuovi casi e dopo questo periodo, che sarà difficile, forse potrebbero vedersi i primi risultati delle misure prese in alcune Regioni. Ancora una volta ci troviamo a rincorrere il virus e sembra che non abbiamo imparato nulla dagli errori passati". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus – Dati e analisi scientifiche', sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it, in un'analisi

Covid, fisico Sestili: "Innescata crescita esponenziale" ... fisico ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche', sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it, in un'analisi dei dati epidemiologici su Covid - 19 rilasciati ...

Lockdown, il fisico Sestili: «Decisioni con dati vecchi, rincorriamo il virus e non abbiamo imparato nulla da passato» Il Covid non si ferma. «Ancora una volta ci troviamo a rincorrere il virus e sembra che non abbiamo imparato nulla dagli errori passati. La crescita esponenziale si è innescata ed ...

