Chi fa consulenza per il Recovery Plan? Non solo McKinsey… (Di sabato 6 marzo 2021) Molto rumore per nulla? Il caso della consulenza sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) affidata al colosso americano McKinsey continua a tenere banco nel dibattito politico. La consulenza del Mef, rivelata da Radio Popolare, consiste in un lavoro di affiancamento del ministero guidato da Daniele Franco e degli altri ministeri in prima linea nella gestione dei 209 miliardi di euro del Next generation Eu, il ministero della Transizione ecologica di Roberto Cingolani e il ministero della Transizione digitale di Vittorio Colao. Come confermato da Via XX Settembre, il contratto con McKinsey, leader mondiale nella consulenza strategica, è di fatto "pro-bono", ovvero copre i costi delle spese del team di circa 4-5 persone che lavorerà sotto il coordinamento del dirigente della Ragioneria Carmine Di Nuzzo.

