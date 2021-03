Alberto e Speranza di Temptation Island, matrimonio saltato? Lui: “Periodo difficile, colpa di lei” (FOTO) (Di sabato 6 marzo 2021) Alberto e Speranza di Temptation Island hanno tenuto banco tra le pagine di gossip per moltissimi mesi. Di recente, la coppia è tornata in auge in quanto la dama ha dichiarato di aver perdonato l’uomo malgrado i ripetuti tradimenti e non solo. La donna ha anche annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio ricevuta da lui. A quanto pare, però, le nozze potrebbero essere a serio rischio. Alberto, attraverso i suoi social, ha paventato ipotesi di crisi. Scopriamo tutto nel dettaglio. Alberto parla di una crisi con Speranza In queste ore, Alberto, ex concorrente di Temptation Island, ha risposto alle domande dei fan ed ha menzionato l’esistenza di una crisi con Speranza. Nello ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 6 marzo 2021)dihanno tenuto banco tra le pagine di gossip per moltissimi mesi. Di recente, la coppia è tornata in auge in quanto la dama ha dichiarato di aver perdonato l’uomo malgrado i ripetuti tradimenti e non solo. La donna ha anche annunciato di aver accettato la proposta diricevuta da lui. A quanto pare, però, le nozze potrebbero essere a serio rischio., attraverso i suoi social, ha paventato ipotesi di crisi. Scopriamo tutto nel dettaglio.parla di una crisi conIn queste ore,, ex concorrente di, ha risposto alle domande dei fan ed ha menzionato l’esistenza di una crisi con. Nello ...

