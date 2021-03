Zingaretti, the day after: “Salvini stia tranquillo, il governo Draghi va avanti” (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicola Zingaretti incontra la stampa all’indomani della sua decisione, improvvisa e sconosciuta perfino a Draghi, che secondo Repubblica l’ha appresa dai media, di dimettersi da segretario PD. Ecco cosa ha detto. “Rispetterò qualsiasi decisione” dell’assemblea del Partito “ed è giusto che sia così. Andiamo avanti e troviamo le forme migliori per farlo”. Non è mancato il momento per rispondere al leader della Lega, che poco prima aveva provocatoriamente affermato al suo arrivo al bunker di Catania dove tra poco inizierà la nuova udienza preliminare per la nave Gregoretti: “Spero proprio che le dimissioni di Zingaretti non abbiano delle ripercussioni sul governo. Ogni giorno conta, il piano vaccinale è fondamentale”. L’ormai ex segretario ha replicato “Salvini stia ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicolaincontra la stampa all’indomani della sua decisione, improvvisa e sconosciuta perfino a, che secondo Repubblica l’ha appresa dai media, di dimettersi da segretario PD. Ecco cosa ha detto. “Rispetterò qualsiasi decisione” dell’assemblea del Partito “ed è giusto che sia così. Andiamoe troviamo le forme migliori per farlo”. Non è mancato il momento per rispondere al leader della Lega, che poco prima aveva provocatoriamente affermato al suo arrivo al bunker di Catania dove tra poco inizierà la nuova udienza preliminare per la nave Gregoretti: “Spero proprio che le dimissioni dinon abbiano delle ripercussioni sul. Ogni giorno conta, il piano vaccinale è fondamentale”. L’ormai ex segretario ha replicato “...

AntonioFucilone : The Liberty Bell of Italy: Nicola Zingaretti si è dimesso - neXtquotidiano : #Zingaretti, the day after: “Salvini stia tranquillo, il governo Draghi va avanti” - LuTerronPower : Zingaretti che si dimette nella settimana di sanremo is the new Bugo - Tomolognomo : @petergomezblog Bhe, in definitiva Zingaretti si dimette per i soliti motivi. The hot water discovery - the_highsparrow : RT @latwittipe: Quello che non capisco è perché ci sono ancora renziani nel PD. Voglio dire, se io fossi renziana andrei con Renzi, mica r… -