Sanremo 2021: gambe splendide splendenti come Donatella Rettore ed Elodie con il metodo Renata França (Di venerdì 5 marzo 2021) Al Festival di Sanremo non sono passate inosservate le gambe toniche e scolpite di Elodie, che ha affiancato Amadeus durante la seconda serata. Gambe messe in risalto dall'abito Versace in crystal mesh, cioè una maglia di metallo con sopra i cristalli, dallo spacco vertiginoso, tagliato nel camerino dalle sarte proprio qualche minuto prima di scendere le scale dell'Ariston. E neppure quelle super snelle di Donatella Rettore, 69 anni, che in terza serata si è esibita con La Rappresentante di Lista in un medley dei suoi successi.

