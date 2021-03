Sanremo 2021: Gaia è afona e sotto cortisone (Di venerdì 5 marzo 2021) Gaia - RTL 102.5 Non c’è soltanto lo spettro del Covid, che ha costretto Irama ad isolarsi in albergo, ad influenzare il Festival di Sanremo 2021. Anche un’altra ex allieva di Amici, proprio in queste ore, non se la sta passando tanto bene. Si tratta di Gaia, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5. Attraverso i suoi profilo social, la Gozzi ha infatti comunicato ai suoi follower di essere completamente afona. Un problema che, qualora non rientrasse, è destinato ad influenzare le sue ultime due performance sul palco dell’Ariston. La giovane, esordiente a Sanremo, è in gara con il brano Cuore Amaro. Tramite alcune story, pubblicate su Instagram, la cantante ha informato chi la segue del suo improvviso malessere, svelando di fatto di essere ricorsa ad una flebo di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)- RTL 102.5 Non c’è soltanto lo spettro del Covid, che ha costretto Irama ad isolarsi in albergo, ad influenzare il Festival di. Anche un’altra ex allieva di Amici, proprio in queste ore, non se la sta passando tanto bene. Si tratta di, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5. Attraverso i suoi profilo social, la Gozzi ha infatti comunicato ai suoi follower di essere completamente. Un problema che, qualora non rientrasse, è destinato ad influenzare le sue ultime due performance sul palco dell’Ariston. La giovane, esordiente a, è in gara con il brano Cuore Amaro. Tramite alcune story, pubblicate su Instagram, la cantante ha informato chi la segue del suo improvviso malessere, svelando di fatto di essere ricorsa ad una flebo di ...

