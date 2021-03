Sanremo 2021, classifica generale provvisoria (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021, classifica provvisoria Si accende la competizione al Festival di Sanremo 2021. Dopo che tutti i 26 Big hanno eseguito i loro inediti (è accaduto nelle serate di martedì e mercoledì) ed hanno presentato una cover (nella terza serata vinta da Ermal Meta – qui la classifica dei duetti), all’Ariston è stata svelata la seconda classifica generale provvisoria. Eccola. La graduatoria è il risultato della media delle valutazioni ottenute sinora da ciascun artista. Per il momento – lo ricordiamo – le giurie intervenute sono state la Demoscopica (prima e seconda serata) e quella degli Orchestrali (terza). 1)Ermal Meta 2)Annalisa 3)Willy Peyote 4)Arisa 5)Irama 6)Lo Sato Sociale 7)Malika Ayane 8)Extraliscio feat ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)Si accende la competizione al Festival di. Dopo che tutti i 26 Big hanno eseguito i loro inediti (è accaduto nelle serate di martedì e mercoledì) ed hanno presentato una cover (nella terza serata vinta da Ermal Meta – qui ladei duetti), all’Ariston è stata svelata la seconda. Eccola. La graduatoria è il risultato della media delle valutazioni ottenute sinora da ciascun artista. Per il momento – lo ricordiamo – le giurie intervenute sono state la Demoscopica (prima e seconda serata) e quella degli Orchestrali (terza). 1)Ermal Meta 2)Annalisa 3)Willy Peyote 4)Arisa 5)Irama 6)Lo Sato Sociale 7)Malika Ayane 8)Extraliscio feat ...

