**Pd: area Orfini si riunisce stasera, 'congresso ma mai chieste dimissioni Zingaretti'** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Restano silenti i Giovani Turchi dopo la 'bomba' di ieri con l'annuncio delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Una decisione concordata nell'area Orfini per capire prima i contorni della situazione e quindi evitare dichiarazioni pubbliche prima di una valutazione. E stasera, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata fissata una riunione proprio per fare il punto. La posizione dell'area Orfini, si ricorda, in queste settimane è sempre stata quella di una richiesta di un cambio di linea del Pd e quindi di un congresso non appena consentito dalla pandemia. Mai però si sono chieste le dimissioni di Zingaretti.

