Palazzo Barberini, è tutta una questione di occhi seduttivi (Di sabato 6 marzo 2021) Per Marcel Duchamp la sottile liaison di amorosi sensi fra opera d’arte e spettatore non è altro che un transfert, un gioco di specchi, di reinvenzioni, passaggi di ruolo che, alla fine, induce un atto creativo anche in chi guarda. Un atto quasi medianico. È per questo motivo che la mostra L’ora dello spettatore. Come le immagini ci usano ha insito in sé il germe della seduzione, anche quando sfodera le istanze della «indifferenza» (uno dei capitoli in cui si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 marzo 2021) Per Marcel Duchamp la sottile liaison di amorosi sensi fra opera d’arte e spettatore non è altro che un transfert, un gioco di specchi, di reinvenzioni, passaggi di ruolo che, alla fine, induce un atto creativo anche in chi guarda. Un atto quasi medianico. È per questo motivo che la mostra L’ora dello spettatore. Come le immagini ci usano ha insito in sé il germe della seduzione, anche quando sfodera le istanze della «indifferenza» (uno dei capitoli in cui si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RinoCascio : RT @MediterraneoTgr: Nel #senzatesto di #Mediterraneo la mostra #Italiainattesa a @BarberiniCorsin a @Roma @RegioneLazio. Se ve lo siete pe… - CentocelleLab : RT @artribune: Fotografare la pandemia. Ci provano 12 artisti in mostra a Roma - anna_annie12 : Fotografare la pandemia. Ci provano 12 artisti in mostra a Roma - virgin_PALMOIL : RT @BarberiniCorsin: A volte basta un’occhiata per riconoscere un artista. È ciò che successe nel 1907 all’ispettore Attilio Rossi che vide… - kospeti : RT @artribune: Fotografare la pandemia. Ci provano 12 artisti in mostra a Roma -