ANSA_Legalita : Morta Gigia Cannizzo, sindaco antimafia di Partinico. Fu anche minacciata e costretta a vivere sotto scorta |#ANSA - romanoduccio : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Morta Gigia Cannizzo sindaco antimafia di Partinico - - NewSicilia : #GigiaCannizzo - Sindaca integerrima, dopo aver rifondato la macchina burocratica degli appalti pubblici è stata co… - rep_palermo : Morta a Roma Gigia Cannizzo, l'ex sindaca antimafia di Partinico [di Francesco Cortese] [aggiornamento delle 16:25] - ilSicilia : #Cronaca #GigiaCannizzo Morta Gigia Cannizzo, ex sindaco antimafia di Partinico -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Gigia

Si è spenta a Roma all'età di 91 anni l'ex sindaco di PartinicoCannizzo. Ex provveditore agli studi di Trapani,Cannizzo fu tra i primi sindaci donna antimafia della provincia dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio. Molto vicina a Leoluca Orlando, amministrò Partinico per quasi due legislature. Fu eletta ...Si è spenta a Roma all'età di 91 anni l'ex sindaco di PartinicoCannizzo. Ex provveditore agli studi di Trapani,Cannizzo fu tra i primi sindaci donna antimafia della provincia dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio. Molto vicina a Leoluca Orlando, amministrò la città partinicese per quasi due legislature.Si e' spenta a Roma all'eta' di 91 anni l'ex sindaco di Partinico Gigia Cannizzo. Ex provveditore agli studi di Trapani, Gigia Cannizzo fu tra i primi sindaci donna antimafia della provincia dopo le s ...Duro affondo della Cgil dopo lo sgombero dei braccianti stranieri da alcune case abbandonate che si trovano a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, dove ogni anno si riversano centinaia di migranti ...