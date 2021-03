Moglie Amadeus, Giovanna: “La suocera? Mi controlla. Non vuole che…” (Di venerdì 5 marzo 2021) L'inedita confessione della Civitillo, diventata famosa con la "scossa" de L'Eredità L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 5 marzo 2021) L'inedita confessione della Civitillo, diventata famosa con la "scossa" de L'Eredità L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Sanremo 2021 la moglie di Amadeus svela un retroscena “piccante”: ecco cosa ha rivelato - #Sanremo #moglie… - blogtivvu : #Sanremo2021, la moglie di #Amadeus svela un retroscena “piccante” - aldagrassa : Amadeus ,può piacere o no, ma ha delle capacità ed una certa esperienza per condurre. C'era bisogno di sottostare… - gaiagioiared : RT @chierici1950: Matano?Ha zittito un ristoratore che aveva la mascherina abbassata,ma la sua inviata va ad intervistare la moglie di Amad… - arquer12 : RT @sabrimaggioni: Questa sera la #Palombelli non sta conducendo #staseraitalia: si è già recata a #Sanremo2021 xchè domani sarà co condutt… -