Inter, indagati 5 tifosi: avevano aggredito un supporter del Milan (Di venerdì 5 marzo 2021) Inter indagati cinque tifosi: avevano aggredito un fan del Milan. Il tutto è accaduto lo scorso 19 febbraio nei pressi dello Stadio San Siro Getty ImagesIl 19 febbraio scorso in occasione del derby tra Milan e Inter, nei pressi dello Stadio San Siro a Milano, si sono verificati assembramenti di migliaia di tifosi. Di per sé già un fatto gravissimo visto il veto imposto dal Governo a causa della pandemia relativa al Covid-19. Non solo assembramenti però, lo stesso giorno dopo il match, un gruppetto di cinque tifosi nerazzurri ha attaccato e aggredito un giovane fan del Milan. Come riporta l’ANSA, sono in corso le indagini e perquisizioni nei confronti ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021)cinqueun fan del. Il tutto è accaduto lo scorso 19 febbraio nei pressi dello Stadio San Siro Getty ImagesIl 19 febbraio scorso in occasione del derby tra, nei pressi dello Stadio San Siro ao, si sono verificati assembramenti di migliaia di. Di per sé già un fatto gravissimo visto il veto imposto dal Governo a causa della pandemia relativa al Covid-19. Non solo assembramenti però, lo stesso giorno dopo il match, un gruppetto di cinquenerazzurri ha attaccato eun giovane fan del. Come riporta l’ANSA, sono in corso le indagini e perquisizioni nei confronti ...

