Era davvero necessario questo Sanremo 2021? (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Stefano Guidi/Getty Images)Ma era davvero necessario questo Festival venti-ventuno? È la domanda più gettonata qui a Sanremo, sotto le mascherine di chi attraversa corso Matteotti, senza badare troppo alle transenne pomeridiane davanti al Teatro Ariston, e dei pochi curiosi che sbirciano oltre i gazebo dei tamponi. Specie da ieri, da quando la città si è svegliata in arancione scuro o rinforzato, che dir si voglia, perché la sostanza non cambia: solo asporto per bar e ristoranti con chiusura alle 18 e coprifuoco alle 21. Oggi, però, l’atmosfera è da rosso relativo: parecchi proprietari di locali hanno deciso di non aprire del tutto. Alle loro vetrine c’è appeso un cartello che recita: “I commercianti di Sanremo ringraziano sentitamente il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per averci ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Stefano Guidi/Getty Images)Ma eraFestival venti-ventuno? È la domanda più gettonata qui a, sotto le mascherine di chi attraversa corso Matteotti, senza badare troppo alle transenne pomeridiane davanti al Teatro Ariston, e dei pochi curiosi che sbirciano oltre i gazebo dei tamponi. Specie da ieri, da quando la città si è svegliata in arancione scuro o rinforzato, che dir si voglia, perché la sostanza non cambia: solo asporto per bar e ristoranti con chiusura alle 18 e coprifuoco alle 21. Oggi, però, l’atmosfera è da rosso relativo: parecchi proprietari di locali hanno deciso di non aprire del tutto. Alle loro vetrine c’è appeso un cartello che recita: “I commercianti diringraziano sentitamente il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per averci ...

hoodsvojce : mi girano i coglioni ad elica che la polemica su ibra di ieri (giustissima) abbia offuscato il momento di mihajlovi… - etagguk : @framidala Ma non hai capito che i primi due tweet erano ironici? Figyrati se mi frega davvero. Era perché vedo sem… - ALFO100897 : RT @MariaRo51490621: Albè, il problema era il ristoratore? Ma non ti vergogni neanche un poco dal calduccio della tua poltrona? Qui davver… - CineseItalo : Guarda i gamberetti e i girini, nessuno può competere con me, potresti venire più spesso a fare un tour del pozzo.'… - MariaRo51490621 : Albè, il problema era il ristoratore? Ma non ti vergogni neanche un poco dal calduccio della tua poltrona? Qui dav… -