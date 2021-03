È stato chiesto l'ergastolo per la madre che non impedì che il figlioletto fosse ucciso di botte (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI – Per il Pm Silvia Baglivo non ci sono dubbi: per la morte violenta del piccolo Leonardo Russo la Corte d'Assise deve condannare all'ergastolo Gaia Russo, madre del bambino, e l'ex compagno di lei Nicolas Musi, colpevoli secondo l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti. Lui per averli materialmente commessi; lei per non averlo impedito. La vicenda, che aveva suscitato grande sensazione non solo a Novara, si era consumata la mattina del 23 maggio 2019 nella casa dove Gaia e Nicolas vivevano con il bambino, figlio nato da una precedente relazione della donna. Una brutta storia di maltrattamenti che, sempre secondo le ricostruzioni degli inquirenti, andavano avanti da qualche tempo ai danni del piccolo Leo, morto ad appena 20 mesi a causa delle ultime percosse che gli hanno provocato una lesione fatale al fegato. Il pubblico ministero che ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI – Per il Pm Silvia Baglivo non ci sono dubbi: per la morte violenta del piccolo Leonardo Russo la Corte d'Assise deve condannare all'Gaia Russo,del bambino, e l'ex compagno di lei Nicolas Musi, colpevoli secondo l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti. Lui per averli materialmente commessi; lei per non averlo impedito. La vicenda, che aveva suscitato grande sensazione non solo a Novara, si era consumata la mattina del 23 maggio 2019 nella casa dove Gaia e Nicolas vivevano con il bambino, figlio nato da una precedente relazione della donna. Una brutta storia di maltrattamenti che, sempre secondo le ricostruzioni degli inquirenti, andavano avanti da qualche tempo ai danni del piccolo Leo, morto ad appena 20 mesi a causa delle ultime percosse che gli hanno provocato una lesione fatale al fegato. Il pubblico ministero che ...

