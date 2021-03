Disgaea 6: Destiny of Defiance in uscita a Giugno (Di venerdì 5 marzo 2021) L’ultimo capitolo dell’RPG a turni di Nippon Ichi, Disgaea 6: Destiny of Defiance, è finalmente in uscita anche in occidente questa estate Sono passate soltanto pochissime settimane dal lancio giapponese di Disgaea 6: Destiny of Defiance, l’ultimo capitolo ufficiale della popolare serie di RPG strategici targate Nippon Ichi Software. Risale al mese di gennaio, difatti, l’uscita del gioco per PS4 e Nintendo Switch, almeno per quanto riguarda l’arcipelago nipponico (dove è stato mostrato per la prima volta), che è stata accompagnata da un solido riscontro della fanbase locale, rimanendo in linea con gli standar della saga. Fortunatamente, però, non saranno soltanto i player del Sol Levante a potersi godere il titolo, dato che una release è stata ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 marzo 2021) L’ultimo capitolo dell’RPG a turni di Nippon Ichi,6:of, è finalmente inanche in occidente questa estate Sono passate soltanto pochissime settimane dal lancio giapponese di6:of, l’ultimo capitolo ufficiale della popolare serie di RPG strategici targate Nippon Ichi Software. Risale al mese di gennaio, difatti, l’del gioco per PS4 e Nintendo Switch, almeno per quanto riguarda l’arcipelago nipponico (dove è stato mostrato per la prima volta), che è stata accompagnata da un solido riscontro della fanbase locale, rimanendo in linea con gli standar della saga. Fortunatamente, però, non saranno soltanto i player del Sol Levante a potersi godere il titolo, dato che una release è stata ...

83napolano : RT @CeotechI: Disgaea 6: Defiance of Destiny - START a giugno... - #disgaea #ps #prinny #nintendo #playstation #anime #nintendoswitch #nint… - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Disgaea 6: Defiance of Destiny, il titolo in arrivo il 29 luglio sui Nintendo Switch europei - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Disgaea 6: Defiance of Destiny, il titolo in arrivo il 29 luglio sui Nintendo Switch europei - maytasha07 : RT @CeotechI: Disgaea 6: Defiance of Destiny - START a giugno... - #disgaea #ps #prinny #nintendo #playstation #anime #nintendoswitch #nint… - SerialGamerITA : Disgaea 6: Defiance of Destiny, annunciata con un video la data d’uscita #nisamerica -