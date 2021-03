De Luca torna a ‘collegarsi’ col Governo: “Vaccino sia distribuito a Regioni in base a popolazione” (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa di fare, questo pomeriggio, il consueto punto della situazione sui contagi in Campania, Vincenzo De Luca si è collegato in mattinata con la riunione in videoconferenza tra il Governo e gli Enti locali. Tema principale la questione vaccini. Si tratta di una novità per il governatore, il quale ha spesso disertato gli incontri Stato–Regioni durante l’anno di emergenza Covid-19. Collegato con il vertice, tra gli altri, il consulente del presidente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in passato capo della Protezione civile. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha colto l’occasione per ribadire durante il vertice la necessità di riequilibrare entro fine marzo la fornitura di dosi in base alla popolazione residente. La Campania ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa di fare, questo pomeriggio, il consueto punto della situazione sui contagi in Campania, Vincenzo Desi è collegato in mattinata con la riunione in videoconferenza tra ile gli Enti locali. Tema principale la questione vaccini. Si tratta di una novità per il governatore, il quale ha spesso disertato gli incontri Stato–durante l’anno di emergenza Covid-19. Collegato con il vertice, tra gli altri, il consulente del presidente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in passato capo della Protezione civile. Il presidente della Campania, Vincenzo De, ha colto l’occasione per ribadire durante il vertice la necessità di riequilibrare entro fine marzo la fornitura di dosi inallaresidente. La Campania ha ...

