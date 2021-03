Covid: ordinanza Marche, Ancona e Macerata in zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, come preannunciato ieri, ha firmato una ordinanza alla luce della nuova normativa disposta dall'ultimo Dpcm. Dalle 00:00 del 6 marzo e fino al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli, come preannunciato ieri, ha firmato unaalla luce della nuova normativa disposta dall'ultimo Dpcm. Dalle 00:00 del 6 marzo e fino al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza Scuole verso stop, in pochi da lunedì in classe In Puglia in base alla ordinanza firmata a fine febbraio dal presidente Emiliano, fino al 14 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado dovranno adottare la didattica digitale integrata (Ddi) ...

Covid: ordinanza Marche, Ancona e Macerata in zona rossa Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, come preannunciato ieri, ha firmato una ordinanza alla luce della nuova normativa disposta dall'ultimo Dpcm. Dalle 00:00 del 6 marzo e fino al 14 marzo le province di Ancona e Macerata saranno in zona rossa. Si applicano tutte le misure del ...

Coronavirus, ordinanza di Speranza: Campania in zona rossa, Veneto e Friuli in arancione Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si dispone il passaggio da una zona all'altra di diverse regioni nell'ambito della gestione della pandemia da ...

Sicurezza, il Comune estende le misure anti-Covid ad altri due minimarket del centro Il divieto riguarda la vendita di alcolici dopo le 16 in tutti i giorni della settimana, per evitare assembramenti pericolosi per la diffusione dei contagi ...

