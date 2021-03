Covid | Dall' Osso Fi | ' problema reale é mancanza di medici'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Questa pandemia ha messo in crisi tutto il sistema sanitario. Ilè ladie personale negli ospedali. Invito tutti i governatori a rivedere i loro piani sanitari regionali per quanto riguarda l'assunzione die operatori sanitari. Non si perda ulteriore tempo. I pazienti e le malattie non aspettano". Lo dichiara in una nota Matteo, deputato di Forza Italia.

RobertoBurioni : Il trial clinico per valutare l'utilizzo del plasma dei pazienti guariti nelle fasi precoci della malattia è stato… - LaStampa : Vaccino anti-Covid, l’Australia all’Ue: “Comprendiamo il blocco dell’export dall’Italia, ma le regole sono state vi… - TgrRaiToscana : Circa il 20% dei contagiati è rappresentato da bambini e ragazzi. A febbraio ricoverati due bambini affetti da… - marcelloriga486 : RT @gladiatoremassi: La scienziata #meloni dall'alto dei sui studi e dalla sua opposizione kitsch, chiede di aprire i teatri. A parte che n… - IteNovas : Test all'ingresso in #Sardegna, ecco l'ordinanza di #Solinas - tre alternative anti #Covid dall'8 marzo - che ne pe… -

...ttinoin Veneto . Il bollettino della Regione segnala anche 25 decessi nelle ultime 24 ore. In due giorni la regione ha registrato quasi 3.000 positivi in più. Il totale degli infetti'...Questi i dati del 5/o rapporto Iss - Istat sull'analisi della mortalità 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei soggetti positivi al- 19 deceduti.'inizio dell'epidemia ...Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Questa pandemia ha messo in crisi tutto il sistema sanitario. Il problema reale è la mancanza di medici e personale negli ...Pubblicato il nuovo Rapporto Istat-Iss. Rispetto alla media 2015-2019 l’anno scorso si sono registrati 100.562 morti in più, quasi tutti attribuibili al Covid. L’eccesso di mortalità è stato in Italia ...