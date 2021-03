Caso Zingaretti, il Pd bergamasco: “Non è tempo di dimissioni e di congressi” (Di venerdì 5 marzo 2021) Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Partito Democratico, piovute nel pomeriggio di giovedì con un messaggio su Facebook, a Bergamo hanno sorpreso alcuni Dem mentre altri si aspettavano un gesto simile. Ma in terra orobica quelle dimissioni vengono respinte non si parla di congressi. “Oggi, nel pieno di questa emergenza sanitaria ed economica, il PD unito, dai circoli fino al livello nazionale, deve concentrarsi nell’azione del governo Draghi per risolvere i problemi delle italiane e degli italiani, sempre più gravi a causa del perdurare della pandemia – commenta Davide Casati, Segretario Provinciale PD Bergamo -. Ipotizzare congressi o sostituzioni dei gruppi dirigenti oggi, in questa situazione così delicata, crea tra le persone ancor più disorientamento, sfiducia, distanza, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Ledi Nicolada segretario del Partito Democratico, piovute nel pomeriggio di giovedì con un messaggio su Facebook, a Bergamo hanno sorpreso alcuni Dem mentre altri si aspettavano un gesto simile. Ma in terra orobica quellevengono respinte non si parla di. “Oggi, nel pieno di questa emergenza sanitaria ed economica, il PD unito, dai circoli fino al livello nazionale, deve concentrarsi nell’azione del governo Draghi per risolvere i problemi delle italiane e degli italiani, sempre più gravi a causa del perdurare della pandemia – commenta Davide Casati, Segretario Provinciale PD Bergamo -. Ipotizzareo sostituzioni dei gruppi dirigenti oggi, in questa situazione così delicata, crea tra le persone ancor più disorientamento, sfiducia, distanza, ...

PazuDaemon : #Zingaretti si dimetterebbe perché nel PD si parla di poltrone? SCHERZIAMO? Zingaretti è un sorcio che abbandona la… - cgregorio52 : RT @OGiannino: (En passant: se dimissioni del segretario Pd fossero ritirate in nome di unità di facciata, sarebbe escamotage per evitare… - lessjesss : Delitto #Zingaretti... Ufficiale caso affidato a #Montalbano #Pd - xulnet : RT @OGiannino: (En passant: se dimissioni del segretario Pd fossero ritirate in nome di unità di facciata, sarebbe escamotage per evitare… - Eposmail : È la prima volta che sento un politico dire che si VERGOGNA , con le conseguenze del caso . Cosa sta succedendo? #Zingaretti -