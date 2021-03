25 anni di bellezza acqua e sapone per la top Taylor Hill

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nata il 5 marzo sotto il segno super romantico dei Pesci, la top Taylor Hill è pronta a spegnere 25 candeline. Cresciuta ad Arvada, cittadina nello stato del Colorado, la modella americana è diventata famosa in ogni angolo del pianeta come angelo di Victoria’s Secret, partecipando alle epiche sfilate-show e facendosi ammirare per il suo fisico da urlo. Tuttavia, basta osservare il suo account Instagram per rendersi conto che Taylor Hill è ancora più bella quando è al naturale, senza un filo di trucco, con maxi occhi celesti in primo piano e incarnato roseo e fresco, sulle labbra un tocco di balm idratante e via così. Quali sono i segreti beauty della splendida modella 25enne? Pochi, ma buoni.