“Vorrei ordinare una pizza margherita” | così una donna si salva dalle botte dell’ex

(Di giovedì 4 marzo 2021) Unapuòre la vita? Sì se dietro l’ordine si nasconde una richiesta di aiuto: è quello che è successo a unadi 33 anni di Milano; è sabato sera: lei accetta di incontrare il suo ex compagno dal quale si era separata alla fine di gennaio, lui le dice che è malato. Inizia però una lite: il motivo è sempre lo stesso. La gelosia di lui, che inizia a picchiarla. Ela ragazza chiama il 112 fingendo diuna. E vieneta. Poche ore dopo, all’alba di domenica 28 febbraio, l’uomo, un 25enne di nazionalità marocchina, viene arrestato per il reato di lesioni personali nell’hotel in viale Brenta a Milano dove era avvenuto l’incontro. La relazione tra i due era finita da poco, ma per laera ...