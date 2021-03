Vigili del Fuoco, Rosa D’Eliseo subentra a Sergio Inzerillo al Comando di Caserta (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvvicendamento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta: Sergio Inzerillo lascia l’incarico per andare a dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo, al suo posto subentra come reggente Rosa D’Eliseo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno, di cui continuerà ad essere responsabile contemporaneamente alla reggenza del Comando di Caserta. I due Comandanti si sono passati le consegne nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvvicendamento alprovinciale deideldilascia l’incarico per andare a dirigere ildeideldi Palermo, al suo postocome reggente, già Comandante deideldi Salerno, di cui continuerà ad essere responsabile contemporaneamente alla reggenza deldi. I due Comandanti si sono passati le consegne nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede delprovinciale deideldi. ...

