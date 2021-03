Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 19:10 (Di giovedì 4 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano i dati sulla campagna vaccinale oggetto di un vertice tra il ministro della Salute Roberto Speranza commissario all’emergenza figliuolo e capo Protezione Civile Curcio vedono oltre un milione di persone o 80 avere ricevuto il siero un monitoraggio della fondazione gimbe rileva che solo il 3,4% ha completato il ciclo partita intanto la sperimentazione clinica degli anticorpi monoclonali ideati e prodotti in Italia da Tosca live coinvolti 40 volontari sani nelle fasi successive in testa e riguarderà qualche centinaio di pazienti infettati che tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi le scuole anche quelle dell’infanzia da dove erano chiuse con tutti gli studenti didattica a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano i dati sulla campagna vaccinale oggetto di un vertice tra il ministro della Salute Roberto Speranza commissario all’emergenza figliuolo e capo Protezione Civile Curcio vedono oltre un milione di persone o 80 avere ricevuto il siero un monitoraggio della fondazione gimbe rileva che solo il 3,4% ha completato il ciclo partita intanto la sperimentazione clinica degli anticorpi monoclonali ideati e prodotti in Italia da Tosca live coinvolti 40 volontari sani nelle fasi successive in testa e riguarderà qualche centinaio di pazienti infettati che tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi le scuole anche quelle dell’infanzia da dove erano chiuse con tutti gli studenti didattica a ...

