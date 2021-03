UeD, Tina assente in puntata: “Non sta bene”, ecco cos’ha l’opinionista (Di giovedì 4 marzo 2021) Impossibile non notare l'assenza in studio della Cipollari, annunciata a inizio puntata da Maria De Filippi: è stato Gianni a rivelare il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 marzo 2021) Impossibile non notare l'assenza in studio della Cipollari, annunciata a inizioda Maria De Filippi: è stato Gianni a rivelare il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : UeD, il look ispirato alle ‘follie per amore’ di Gemma attira l’attenzione di Tina: “Sembri nonna albero” - Gif_di_Tina : @JoaoPrimero Il nuovo jingle di UeD - pairsonnalitesF : “Io il sesso…”. UeD, discorsi 'forti e chiari' quelli di Gemma Galgani: “Ti fa sentire giovane”: Non mi appartiene… - MondoTV241 : UeD, Gemma Galgani risponde a Giorgio Manetti e punzecchia anche Tina Cipollari #ued #gemmagalgani #tinacipollari… - infoitcultura : Anticipazioni UeD: Gemma rifiuta delle avances spinte, Tina assente -