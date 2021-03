Sanremo 2021, il “Momento perfetto” di Ghemon è già essere qui (Di giovedì 4 marzo 2021) Mentre si aspetta il duetto di stasera sul palco dell’Ariston con i Neri per Caso, Ghemon a Sanremo 2021 confessa tutta la forza e l’energia che c’è dietro il suo singolo. Nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, per la seconda volta all’Ariston Ghemon è in gara al 71° Festival di Sanremo con la canzone “Momento perfetto“. Un singolo scritto alla fine del lockdown e che da questo Momento ne ha ricavato la forma migliore. Per un artista, il lungo tempo libero non è mai tempo perso. E dentro ogni rinuncia e impedimento c’è sempre un motivo di introspezione che intensifica ogni passione. E non solo, per Ghemon il ritmo immobile dell’anno del Covid è stato anche un pretesto per ripercorrere la sua storia di rinascita, dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Mentre si aspetta il duetto di stasera sul palco dell’Ariston con i Neri per Caso,confessa tutta la forza e l’energia che c’è dietro il suo singolo. Nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, per la seconda volta all’Aristonè in gara al 71° Festival dicon la canzone ““. Un singolo scritto alla fine del lockdown e che da questone ha ricavato la forma migliore. Per un artista, il lungo tempo libero non è mai tempo perso. E dentro ogni rinuncia e impedimento c’è sempre un motivo di introspezione che intensifica ogni passione. E non solo, peril ritmo immobile dell’anno del Covid è stato anche un pretesto per ripercorrere la sua storia di rinascita, dopo la ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - itsamybtw : RT @And_Maria_Bobo: ??PRONTI PER LA KERMESSE PIU' ATTESA DELL'ANNO. ?? A grande richiesta, Puttanabend Sanremo 2021. Scaldate le ugole. @… - TeresaLupaBizia : Canzone pazzesca. Menomale che resta in gara a Sanremo. Irama - La genesi del tuo colore (Official Video) [Sanremo… -