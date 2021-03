Prete consegna un pacco a un detenuto del carcere di Ferrara | all’interno hashish e un microcellulare Denunciato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Quaranta grammi dinascosti tra il borotalco e un microtelefonodi una bottiglia di bagno schiuma. È il contenuto del pacchetto destinato a undeldiche ha messo nei guai un sacerdote 70enne. L’assistente spirituale, a quanto si apprende, hato illo scorso martedì e, come riporta “la Nuova” è al momentoa piede libero ed è indagato, anche se l’uomo ha affermato di non sapere nulla di quel materiale. Ilè l’assistente spirituale del penitenziario ed è spesso a contatto non solo con i detenuti, con cui parla e che conforta e sostiene, ma anche con i loro familiari. L’ipotesi è che qualcuno possa essersi approfittato del suo ruolo, a sua ...