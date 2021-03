Museo Mann, via al restauro del mosaico di Alessandro Magno: dopo oltre 100 anni staccato dal muro (Di giovedì 4 marzo 2021) Pesa sette tonnellate, ha un milione di tessere, e quando fu sepolto dall’eruzione del Vesuvio, nell’ottobre del 79 d.C., era a decorare il pavimento della domus del Fauno, ora nella Regio VI di Pompei, da almeno 170 anni. ‘La battaglia di Isso’, un manufatto di 5,82 metri per 3,313 metri scoperto nel 1831 e dal 1844 nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli da questa mattina, è sotto restauro. Un lavoro complesso e delicato sotto la direzione scientifica di Antonio De Simone, che vedrà i restauratori scelti dal laboratorio di restauro del Mann, di cui è responsabile Maria Teresa Operetto, lavorare in una fase successiva anche con la realtà aumentata grazie agli occhiali tecnologici messi a disposizione da Tim. Il mosaico sarà staccato dalla parete che occupa dal ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Pesa sette tonnellate, ha un milione di tessere, e quando fu sepolto dall’eruzione del Vesuvio, nell’ottobre del 79 d.C., era a decorare il pavimento della domus del Fauno, ora nella Regio VI di Pompei, da almeno 170. ‘La battaglia di Isso’, un manufatto di 5,82 metri per 3,313 metri scoperto nel 1831 e dal 1844 nelArcheologico Nazionale di Napoli da questa mattina, è sotto. Un lavoro complesso e delicato sotto la direzione scientifica di Antonio De Simone, che vedrà i restauratori scelti dal laboratorio didel, di cui è responsabile Maria Teresa Operetto, lavorare in una fase successiva anche con la realtà aumentata grazie agli occhiali tecnologici messi a disposizione da Tim. Ilsaràdalla parete che occupa dal ...

