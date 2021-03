Lutto per Simone Schettino, il Covid porta via la madre Anita (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto per Simone Schettino, il comico originario di Castellammare di Stabia. Il Covid ha infatti ucciso la madre Anita Scanu, 78 anni, deceduta nelle scorse ore all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da giorni. La donna era molto conosciuta nella città stabiese. In queste ore sono tantissimi infatti i messaggi di cordoglio per Schettino. Anche il popolare cabarettista aveva contratto il Coronavirus lo scorso ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per, il comico originario di Castellammare di Stabia. Ilha infatti ucciso laAnita Scanu, 78 anni, deceduta nelle scorse ore all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da giorni. La donna era molto conosciuta nella città stabiese. In queste ore sono tantissimi infatti i messaggi di cordoglio per. Anche il popolare cabarettista aveva contratto il Coronavirus lo scorso ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

