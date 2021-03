LIVE Combinata nordica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’austriaco Lamparter domina, Riiber argento, Akito Watabe bronzo (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42: Grazie per averci seguito e buona serata. L’appuntamento con la Combinata nordica è per la staffetta sprint di sabato 15.41: Oro all’Austria con Lamparter, argento per la Norvegia con Riiber, bronzo per il Giappone con Akito Watabe: questo il podio della Gundersen di Combinata nordica con salto dal Large Hill 15.40: Frenzel resiste al ritorno di Riessle, ed è quarto, Herola è sesto, Oftebro settimo, Andersen ottavo, Muehlethaler nono, Yamamoto decimo 15.39: Resta da assegnare il quarto posto 15.38: argento per il norvegese Riiber , bronzo per Akito ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: Grazie per averci seguito e buona serata. L’appuntamento con laè per la staffetta sprint di sabato 15.41: Oro all’Austria conper la Norvegia conper il Giappone con: questo il podio della Gundersen dicon salto dal Large Hill 15.40: Frenzel resiste al ritorno di Riessle, ed è quarto, Herola è sesto, Oftebro settimo, Andersen ottavo, Muehlethaler nono, Yamamoto decimo 15.39: Resta da assegnare il quarto posto 15.38:per il norvegeseper...

