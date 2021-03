La marea nera? Terrorismo ambientale di Teheran I sospetti di Israele

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non un incidente ma “”. Secondo la ministra israeliana dell’Ambiente, Gila Gamliel, lache ha investito le coste dello Stato ebraico arrivando fino al Libano sarebbe colpa di “una nave pirata di una società libica partita dall’Iran”. Ci sono “prove circostanziate” circa la responsabilità del governo di, ha dichiarato la ministra. Che ha aggiunto: “L’Iran sta facendo deldanneggiando l’ambiente” e in questo modo “non danneggia soltanto”. E ancora: “L’Iran fomentanon solo mediante le armi atomiche o arroccandosi attorno ai nostri confini ma anche attraverso attacchi di carattere”. Sembra di essere tornati indietro di trent’anni, alla guerra del Golfo con ...

Damianodanny1 : Per marea nera Israele accusa l'Iran: 'Terrorismo ambientale' Ministra: 'Mille tonnellate di greggio da nave pirata… - ANSA_med : Per marea nera Israele accusa Iran: 'Terrorismo ambientale'. Ministra: 'Mille tonnellate di greggio da nave pirata… - fainformazione : Accuse di 'terrorismo' ecologico tra Iran e Israele La marea nera che ha investito le coste israeliane due sett… - fainfoesteri : Accuse di 'terrorismo' ecologico tra Iran e Israele La marea nera che ha investito le coste israeliane due sett… - giornaleradiofm : Israele accusa l'Iran di attacco ambientale: (ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAR - La marea nera che ha investito le coste… -

Ultime Notizie dalla rete : marea nera

la Repubblica

La ministra dell'Ambiente Gamliel: 'Prove che portano a Teheran'. Ma Intelligence e Marina militare: non abbiamo partecipato all'inchiesta. ...04/03/2021 - 06:52 Lache ha investito le coste israeliane due settimane fa "è stato un atto di terrorismo ambientale". Questo è quanto ha dichiarato la ministra dell'ambiente Gila Gamiliel accusando "una nave ...Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gila Gamiliel,ndo 'una nave pirata di una . giornaleradiofm : Israele accusa l'Iran di attacco ambientale: (ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAR - La marea nera che ha in ...Abbiamo scoperto – ha detto – che non si trattava un incidente, bensì di terrorismo ambientale”. “L’Iran fomenta terrorismo non solo mediante le armi atomiche o arroccandosi attorno ai nostri confini ...