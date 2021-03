Kaspersky diventa sponsor di Aprilia Racing e partner del Gruppo Piaggio

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Milano, 4 marzo 2021) -di, uno dei team di maggior successo nella storia delle corse motociclistiche. A partire dalla prima gara in Qatar il 28 marzo, il logo dell'azienda di cybersecurity verrà posizionato sulle moto del team per tutta la stagione 2021. Laizzazione rientra nellaship dicon il, il più grande produttore europeo di scooter e moto e capodi. Questa nuovaship si aggiunge al novero delle collaborazioni della società di sicurezza informatica con il mondo del motorsport.sostiene da diversi anni i piloti di talento aiutandoli a ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky diventa

Adnkronos

... il 53,3% delle persone in questa fascia di età possiede un collegamento alla rete equindi ... che si celebra il 9 febbraio, Wiko eLab hanno pubblicato 5 consigli di sicurezza ...Per questo motivoessenziale che la presenza online di ciascun utente venga accompagnata da ... Secondo uno studio di, infatti, i Millennial italiani passano in media più di 7 ore al ...Kaspersky diventa sponsor di Aprilia Racing, uno dei team di maggior successo nella storia delle corse motociclistiche. A partire dalla prima gara in Qatar il 28 marzo, il logo dell'azienda di cyberse ...Secondo lo studio Securing the Future of Work un terzo della popolazione del Bel Paese vorrebbe passare a una nuova occupazione che possa garantire un salario migliore e più equilibrio fra lavoro e vi ...