Inter inarrestabile | battuto il Parma 2-1 ed è fuga scudetto

(Di giovedì 4 marzo 2021) L'non si ferma più: settima vittoria consecutiva per i nerazzurri, che nel girone di ritorno sono a punteggio pieno. Ma il successo in casa deldiventa determinante per la classifica: ora infatti gli uomini di Antonio Conte hanno 6 punti di vantaggio ai danni del Milan, che ieri ha pareggiato contro l'Udinese.IL MATCHLa partenza dell'illude molti che il match possa essere piuttosto semplice. Non è così: i nerazzurri si mostrano subito aggressivi e sfondano sulla fascia destra con Hakimi e Lukaku, ma non trovano mai la zampata vincente. Il, dal canto suo, replica con Kucka e Kurtic, che si rendono minacciosi dalle parti di Handanovic. Verso la mezz'ora altri due squilli dell', ma Sepe sventa la minaccia. Al 54' si sblocca l'incontro: un rimpallo agevola Sanchez, che va al ...

